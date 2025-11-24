Ричмонд
В Ольхонском районе убрали незаконную свалку

Нарушение обнаружили во время проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ольхонском районе убрали незаконную свалку. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, нарушение обнаружили во время проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

— В пяти километрах от деревни Петрова на лесной территории нашли несанкционированное скопление строительного мусора. Площадь загрязнения составила 0,01 гектара, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Участок полностью очистили от отходов, а виновник получил дисциплинарное взыскание.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске состоялось заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних, на котором рассмотрели случаи конфронтации среди учащихся в поселке Большой Луг Шелеховского района и в Нижнеудинске.