В Ольхонском районе убрали незаконную свалку. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, нарушение обнаружили во время проверки соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.
— В пяти километрах от деревни Петрова на лесной территории нашли несанкционированное скопление строительного мусора. Площадь загрязнения составила 0,01 гектара, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Участок полностью очистили от отходов, а виновник получил дисциплинарное взыскание.
