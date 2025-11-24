В гололедном Омске скопились жуткие пробки

Так, наиболее загружены этим утром Ленинградский мост в сторону центра, проспект Маркса в сторону Думской, подъезды к мосту у Телецентра по Заозерной и Лукашевича, проспект Мира в сторону моста имени 60 лет ВЛКСМ, Красноярский тракт, 21-я Амурская, 4-я Челюскинцев, Багратиона, Герцена, 3-я Транспортная, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Кирова, 5-я Кирова, Семиреченская и некоторые другие улицы.