В гололедном Омске скопились жуткие пробки

Утро понедельника, 24 ноября 2025 года, для отправившихся на работу омичей сопровождается сложностями. После дождя, лившего накануне практически весь день, город с понижением температуры покрылся коркой льда, что, по всей видимости, сказалось на дорожной ситуации.
На момент публикации на дорогах Омска наблюдаются жуткие, по мнению автора, пробки в 8 баллов. По данным сервиса «Яндекс Пробки», заторы образовались не только на центральных улицах.
Так, наиболее загружены этим утром Ленинградский мост в сторону центра, проспект Маркса в сторону Думской, подъезды к мосту у Телецентра по Заозерной и Лукашевича, проспект Мира в сторону моста имени 60 лет ВЛКСМ, Красноярский тракт, 21-я Амурская, 4-я Челюскинцев, Багратиона, Герцена, 3-я Транспортная, Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Кирова, 5-я Кирова, Семиреченская и некоторые другие улицы.