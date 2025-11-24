В России могут появиться мобильные аптечные пункты: правительство поддержало идею

В некоторых населенных пунктах России могут появиться передвижные аптеки. Федеральный эксперимент связан с торговлей лекарствами в розницу. Медикаменты планируют продавать, в том числе, в мобильных аптечных пунктах. Кабмин поддержал инициативу, утверждает ТАСС.
В документе подчеркивается, что передвижные аптеки могут быть созданы в селах, где нет привычных стационарных аптек и других медицинских учреждений. Такие пункты хотят оборудовать на автомобилях.
«Правительство РФ поддерживает политические разработки с учетом указанных замечаний», — сказано в отзыве кабмина.
