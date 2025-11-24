«Можно и Трампу»: в Омске возобновили почтовые отправления в США

О возобновлении возможности почтовых отправлений в США из Омской области сообщает УФПС Омской области. Отныне омичи могут отправлять в Америку подарки, документы и коммерческие образцы продукции, не превышающие по стоимости 100 долларов.
Почта России временно приостанавливала прием отправлений в США с 26 августа 2025 года. Данная мера была принята в связи с указом правительства США «Отмена льгот de minimis для почтовых отправлений для всех стран». На основании этого документа, было приостановлено действие беспошлинного режима для почтовых отправлений с товарами.
В ведомстве отмечают, что при оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено. Чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, подарки лучше отправить до 8 декабря 2025 года.