«Можно и Трампу»: в Омске возобновили почтовые отправления в США

В ведомстве отмечают, что при оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено. Чтобы успеть поздравить близких и знакомых в США с новогодними праздниками, подарки лучше отправить до 8 декабря 2025 года.