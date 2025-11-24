В Омске при строительстве больницы нашли «останки» старинного особняка

Эта находка — словно послание из прошлого, напрямую связанное с масштабной перестройкой конца 80-х годов. Тогда, в 1987—1988 годах, на этом месте кипела работа совсем иного характера: старый деревянный мост заменяли современным Фрунзенским. Под новую дорожную развязку был снесён целый квартал исторических зданий.