В Омске при строительстве больницы нашли «останки» старинного особняка

На улице Госпитальной в Омске строители совершили неожиданное открытие. Во время работ по возведению нового хирургического корпуса Клинического медико-хирургического центра из-под земли показался старый фундамент и фрагменты кирпичных стен.
Эта находка — словно послание из прошлого, напрямую связанное с масштабной перестройкой конца 80-х годов. Тогда, в 1987—1988 годах, на этом месте кипела работа совсем иного характера: старый деревянный мост заменяли современным Фрунзенским. Под новую дорожную развязку был снесён целый квартал исторических зданий.
Среди утраченных домов был и известный особняк Алчедаевского, который как раз и стоял на углу улиц Фрунзе и Госпитальной. Вероятно, его следы и обнаружили сегодняшние рабочие.
Напомним, что на этом историческом месте к концу мая 2026 года вырастет современный хирургический корпус. Он предназначен для помощи жителям Омской области и участникам СВО.
Ранее мы сообщали, что возведение всех семи этажей нового операционно-реанимационного корпуса КМХЦ уже завершилось. Общая площадь здания составляет 6,7 тыс. кв. метров. Сейчас к зданию подводятся инженерные коммуникации.