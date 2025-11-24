В Тобольске вновь установят скульптуры легендарных белых медведей

Торжественное открытие арт‑объекта у Тобольского Кремля состоится 2 декабря.
Скульптуры белых медведей вновь появятся в Тобольске, чтобы создать праздничное настроение у горожан и гостей города. Об этом сообщил мэр города Петр Вагин.
«Приглашаем всех — делитесь новостью с близкими и друзьями. Встретим мишек вместе — пусть этот Новый год начнется с чудес!» — написал Вагин в своем telegram-канале.
Кортеж с мишками проедет по городу 1 декабря в 18:00, а 2 декабря в 18:00 у Тобольского Кремля состоится торжественное открытие арт-объекта. Горожан и туристов ждет праздничная атмосфера и возможность сделать яркие фотографии на память.