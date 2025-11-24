В Тобольске вновь установят скульптуры легендарных белых медведей

Кортеж с мишками проедет по городу 1 декабря в 18:00, а 2 декабря в 18:00 у Тобольского Кремля состоится торжественное открытие арт-объекта. Горожан и туристов ждет праздничная атмосфера и возможность сделать яркие фотографии на память.