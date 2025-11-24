В Тайшетском районе ограничили движение для фур и автобусов

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» введены ограничения для большегрузов и общественного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, это связано с похолоданием и ухудшением состояния дороги.
— Ограничение действует на участке с 1166 по 1265 километр в Тайшетском районе. О дальнейших изменениях в дорожной обстановке проинформируют дополнительно, — отметили в пресс-службе ведомства.
Водителей призывают быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ужасная авария на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе унесла жизни четверых человек, среди которых трое маленьких девочек и 36-летний мужчина.