В Тайшетском районе ограничили движение для фур и автобусов

Это связано с похолоданием и ухудшением состояния дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» введены ограничения для большегрузов и общественного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, это связано с похолоданием и ухудшением состояния дороги.

— Ограничение действует на участке с 1166 по 1265 километр в Тайшетском районе. О дальнейших изменениях в дорожной обстановке проинформируют дополнительно, — отметили в пресс-службе ведомства.

Водителей призывают быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ужасная авария на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе унесла жизни четверых человек, среди которых трое маленьких девочек и 36-летний мужчина.