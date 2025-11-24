Ричмонд
ВМС Британии заявили о перехвате военного корабля РФ

Патрульный корабль ВМС Британии перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохождения в проливе Ла-Манш.

Источник: Комсомольская правда

Британские ВМС перехватили в Ла-Манше российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня». Как сообщило Минобороны Королевства, активность российских военных кораблей в этих водах за два года возросла на 30%.

Британия разместила в Исландии три разведывательных самолета «Посейдон» для слежения за российскими судами в Арктике и Северной Атлантике. Как пишет The Independent, это произошло вскоре после обвинений министра обороны Джона Хили в адрес России: по его словам, корабль «Янтарь» светил лазерами на британские разведсамолеты.

Позднее посольство России в Лондоне назвало действия британских властей «нагнетанием милитаристской истерии». При этом дипломаты заверили, что Москва не стремится нарушить безопасность Великобритании.

На заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях подводного ядерного аппарата «Посейдон» последовала реакция западных стран. Сообщается, что первой на успешные испытания нового российского оружия отреагировала Великобритания.

