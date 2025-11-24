В Омске гололёд вызвал пробки и рост цен на такси

По сообщениям читателей портала Om1 Омск, на фоне транспортного коллапса резко выросли цены в такси: поездка от Старозагородной рощи до ОмГУПС утром оценивается примерно в 800 рублей при обычной стоимости 200−300 рублей. Поездка из Нефтяников до метромоста — по цене от 850 до 1200 рублей.