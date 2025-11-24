В Омске гололёд вызвал пробки и рост цен на такси

Утром в понедельник, 24 ноября, Омск столкнулся с максимальными заторами — сервис 2ГИС оценивает ситуацию в 10 баллов. Движение тормозится на центральных улицах, тяжело выбраться из Нефтяников и с Левого берега в сторону центра.
По сообщениям читателей портала Om1 Омск, на фоне транспортного коллапса резко выросли цены в такси: поездка от Старозагородной рощи до ОмГУПС утром оценивается примерно в 800 рублей при обычной стоимости 200−300 рублей. Поездка из Нефтяников до метромоста — по цене от 850 до 1200 рублей.
На обстановку повлиял вчерашний дождь и сегодняшнее похолодание: на дорогах образовался сильный гололёд, из-за чего увеличились тормозные пути и время разгона.
Водителям рекомендуют закладывать дополнительное время в дорогу, выдерживать дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам — переходить улицы только по «зебрам» и быть осторожнее на обледеневших участках.