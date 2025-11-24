Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске гололёд вызвал пробки и рост цен на такси

24 ноября центральные магистрали парализованы, выезд из Нефтяников и с Левого берега затруднён; на дорогах — сильный гололёд после вчерашнего дождя.

Источник: Om1 Омск

Утром в понедельник, 24 ноября, Омск столкнулся с максимальными заторами — сервис 2ГИС оценивает ситуацию в 10 баллов. Движение тормозится на центральных улицах, тяжело выбраться из Нефтяников и с Левого берега в сторону центра.

По сообщениям читателей портала Om1 Омск, на фоне транспортного коллапса резко выросли цены в такси: поездка от Старозагородной рощи до ОмГУПС утром оценивается примерно в 800 рублей при обычной стоимости 200−300 рублей. Поездка из Нефтяников до метромоста — по цене от 850 до 1200 рублей.

На обстановку повлиял вчерашний дождь и сегодняшнее похолодание: на дорогах образовался сильный гололёд, из-за чего увеличились тормозные пути и время разгона.

Водителям рекомендуют закладывать дополнительное время в дорогу, выдерживать дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам — переходить улицы только по «зебрам» и быть осторожнее на обледеневших участках.