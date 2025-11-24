Выяснилось, что скорость речи россиян продолжит ускоряться в ближайшем будущем

По данным лингвистов, в повседневной речи всё чаще звучат так называемые компрессивы — укороченные варианты слов. В обиход вошли формы вроде «щас» и «грит», которые встречаются не только на неформальных встречах, но и в более официальной обстановке. Их количество, по прогнозам, будет расти.