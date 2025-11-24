Выяснилось, что скорость речи россиян продолжит ускоряться в ближайшем будущем

Российские филологи фиксируют тенденцию к заметному ускорению устной речи. По оценкам специалистов, в ближайшие годы жители РФ будут говорить ещё быстрее и чаще сокращать слова.
Как сообщила главред портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселёва, современная речь уже значительно опережает по темпу разговоры середины прошлого века. Эксперты отмечают, что ускорение связано с общей динамикой общения и стремлением экономить время.
По данным лингвистов, в повседневной речи всё чаще звучат так называемые компрессивы — укороченные варианты слов. В обиход вошли формы вроде «щас» и «грит», которые встречаются не только на неформальных встречах, но и в более официальной обстановке. Их количество, по прогнозам, будет расти.
Специалисты указывают, что подобные изменения становятся частью естественного развития языка. Сокращённые варианты позволяют быстрее передавать информацию и постепенно закрепляются в разговорной норме.
Ранее лингвисты также предсказывали снижение роли отчеств в устном общении на фоне стремления к менее формальной манере речи.
Читайте также: Объяснено, почему десятилетиями не замечали преступления Политеховского маньяка.