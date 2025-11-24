Сложные решения по бюджету и шокирующий случай в интернате: семь событий недели в ЯНАО

На рабочей встрече в Москве губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и вице‑премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудили развитие агропромышленного комплекса и экологические инициативы. Артюхов сообщил о планах модернизации производств, запуске до конца года двух цехов по переработке мясной и рыбной продукции, а также об индексации с 1 января на 13 % субсидий для рыбодобытчиков. Также на Ямале создадут мощности по обработке отходов и расчистке водоемов и внедрят научный подход к озеленению населенных пунктов.