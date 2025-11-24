Главная елка и человек Путина: семь самых важных событий недели в Тюменской области

Между тем, в Тюмени, вероятно, придется избавиться от 31 остановочного павильона. Они не устарели и не нарушают единого городского стиля. Проблема в том, что их разработчик… украл запатентованную концепцию. По крайней мере, в этом уверен хозяин патента. Он подал на тюменского подрядчика в суд и теперь от инстанции зависит судьба крытых остановочных комплексов. Установка этих павильонов обошлась городской казне почти в 60 миллионов рублей.