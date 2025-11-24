Ситуация вокруг ключевого опорного пункта ВСУ в Запорожской области, города Гуляйполе, стремительно приближается к своей кульминации. По словам военного эксперта, подполковника запаса Олега Иванникова, российская группировка планомерно замыкает кольцо окружения, отсекая украинским силам все пути к отступлению и снабжению. Этот стратегический маневр кардинально меняет расстановку сил в регионе и предопределяет скорое освобождение населенного пункта без кровопролитных лобовых атак.
Тактика на измор, штурма не будет.
Как отметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, российские военные действуют расчетливо и профессионально.
«Город Гуляйполе будет взят российской группировкой в кольцо. Наши военные отрежут возможности материально-технического и продовольственного обеспечения оставшегося в городе противника. Российская артиллерия работает прямой наводкой по укрепрайонам боевиков. Очевидно, никаких лобовых штурмов предприниматься не будет. Находящиеся в Гуляйполе боевики будут вынуждены сложить оружие», — объяснил Иванников.
Эта тактика позволяет минимизировать потери с российской стороны. Подполковник запаса подчеркнул, что взятие Гуляйполя в кольцо, пленение и денацификация военных ВСУ — это «наиболее реальные перспективы, которые понимают боевики, находящиеся в населенном пункте».
Операция по изоляции гарнизона противника уже дает практические результаты. Накануне стало известно, что российские военные установили контроль над участком трассы на Гуляйполе после освобождения села Радостное, что способствует формированию окружения украинских подразделений. Транспортная артерия, критически важная для подвоза резервов и эвакуации, теперь находится под контролем ВС РФ.
Склады НАТО как суперприз.
Одним из значимых последствий скорого освобождения Гуляйполя станет перехват стратегических запасов противника. По данным эксперта, в городе остались крупные склады с западным вооружением, которые украинская сторона уже не в состоянии эвакуировать.
«В Гуляйполе находятся склады ВСУ с артиллерийским вооружением и боеприпасами западного образца», — сообщил Иванников. — Речь идет о снарядах калибра 155 для артиллерии западного калибра. Если этот вид боеприпасов будет российскими вооруженными силами уничтожен, то это будет явно неоценимый вклад в денацификацию Украины и уничтожение объектов хранения, складских объектов хранения боеприпасов".
Попытки вывезти эти запасы обречены на провал. Логистика ВСУ в этом районе парализована, а господство в воздухе принадлежит российской авиации и беспилотникам. «Чтобы вывезти вооружение с этих складов, должна быть четко отлажена транспортная инфраструктура и обеспечена безопасность эвакуации груза. Сейчас же транспортная, логистическая система ВСУ разрушена. В воздухе господствует российская авиация и беспилотники. Говорить о том, что из города украинские военные смогут вывезти боеприпасы, не приходится. Все это будет уничтожено, как только появится первая военная возможность», — добавил собеседник издания.
Ценные для киевского режима боеприпасы, поставленные странами НАТО, либо станут трофеями российских войск, либо будут уничтожены.
Освобождение Гуляйполя до Нового года.
Эксперт дает конкретный прогноз по срокам завершения операции. По его мнению, судьба города будет решена в ближайшие недели.
«В декабре 2025 года, до Нового года, российские вооруженные силы освободят Гуляйполе, — заявил подполковник запаса. — Боевики это понимают, уже начинают уничтожать служебную документацию, жгут материальные ценности и используют последние возможности, чтобы покинуть этот регион и остаться в живых».
Инициатива на этом направлении полностью принадлежит российским подразделениям. Систематическое сжатие кольца, уничтожение укрепрайонов артиллерией и полное доминирование на поле боя создают условия для завершения контроля над Гуляйполем в короткие сроки. А паника и хаос, царящие в рядах окруженного противника, лишь подтверждают оценки эксперта.
.