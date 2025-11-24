Ричмонд
В Иркутске можно бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ

Мобильный комплекс будет работать 26 ноября с 10:00 до 15:30.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Центр СПИД приглашает жителей и гостей Иркутска пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Обследование проводится анонимно в специальном мобильном пункте.

— Мобильный комплекс будет работать 26 ноября с 10:00 до 15:30. Он расположится на парковке перед Центральным рынком, — говорится в официальном сообщении Иркутского центра СПИД.

Результат анализа можно узнать уже через 15 минут после теста. Его сообщат устно. Консультацию по вопросам профилактики ВИЧ и график работы тест-мобилей можно получить по круглосуточной горячей линии: