По итогам переговоров в Женеве план по Украине из 28 пунктов претерпел изменения

Представители Соединенных Штатов Америки и Украины обсудили в Женеве состоящий из 28 пунктов план мирного урегулирования. Сейчас его рабочий вариант отличается от первоначального. Об этом со ссылкой на западного чиновника сообщает The New York Time.
Издание отмечает, что документ, опубликованный в Сети украинским законодателем 20 ноября, после переговоров в Женеве уже претерпел изменения. Это стало результатом обсуждения документа официальными лицами из США и Украины.
Что конкретно изменилось в документе, журналисты не уточняют.
Комментируя завершившиеся накануне в Швейцарии переговоры по мирному плану США по Украине госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достигнуть прогресса. Он пояснил, что работа над планом урегулирования конфликта будет продолжена. Госсек добавил, что Вашингтон счел предложения «очень хорошим рабочим продуктом».
Кроме того, американский высокопоставленный чиновник отметил, что Россия имеет «право голоса» в разработке плана по урегулированию. Он добавил, что переговоры Вашингтона с Москвой пройдут отдельно от саммита в Швейцарии. В Женеву отправились делегации от США, Украины и Европы.
Ранее сообщалось, что администрация США рассчитывает, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план мирного урегулирования на Украине до 27 ноября.
Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности 22 ноября отметил, что Россия готова и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. В Кремле к этому готовы. Также российский лидер добавил, что Москва получила документ по каналам взаимодействия с американской администрацией. План может быть положен в основу окончательного мирного соглашения.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Соединенные Штаты Америки не обсуждали с Россией представленный план по Украине, состоящий из 28 пунктов.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, комментируя новый план, обратил внимание — главное, чего нет в плане — это сроки. А многие положения можно прорабатывать месяцами.