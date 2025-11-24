По итогам переговоров в Женеве план по Украине из 28 пунктов претерпел изменения

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности 22 ноября отметил, что Россия готова и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. В Кремле к этому готовы. Также российский лидер добавил, что Москва получила документ по каналам взаимодействия с американской администрацией. План может быть положен в основу окончательного мирного соглашения.