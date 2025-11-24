Ледяной дождь, уход Гру, сын-убийца, скандал в ФСИН, Махонины*, «Макфа» и «Ариант»: десять челябинских событий

В Челябинской области впервые с 2019 года вырастут ставки транспортного налога. Сколько заплатят автолюбители, зависит от мощности автомобилей и мотоциклов. Для легковушек до 100 лошадиных сил ставку с 5,16 рублей поднимут до 10 рублей. Для машин с мощностью двигателя от 101 до 150 лошадиных сил она изменяется с 13,40 до 27 рублей. Для авто с двигателем свыше 150 лошадиных сил ставка остается без изменений. Также пересмотрены тарифы для мотоциклов и грузовиков. Нововведения будут действовать с 2027 года. Подробнее читайте в статье URA.RU.