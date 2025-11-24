В Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

Прощание с бойцами состоится 24 ноября.
В зоне специальной военной операции ВС РФ на Украине погибли два военнослужащих из Нытвенского округа Пермского края: Денис Киров из села Сергино и Данил Беляев из поселка Уральский. Об этом сообщила администрация округа.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе спецоперации, проявив мужество и героизм, погибли наши земляки — уралец Беляев Данил Александрович и сергинец Киров Денис Александрович. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, разделяем с вами боль утраты», — сказано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Церемонии прощания с погибшими пройдут 24 ноября. Данила Беляева проводят в последний путь во Дворце культуры и спорта поселка Уральский (улица Набережная, 23). Начало церемонии в 13:00, гражданская панихида — в 14:00. Прощание с Денисом Кировым состоится в школе села Сергино (улица Перспективы, 1) — начало в 10:00, гражданская панихида — в 11:00.