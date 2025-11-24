Трамваи встали в Екатеринбурге

На место аварии выехала ремонтная бригада.
В Екатеринбурге на улице Гурзуфская встал трамвай № 16. К нему едет ремонтная бригада. Из-за этого движение маршрутов № 1, 16 и 21 изменено. Об этом сообщили в городском дептрансе.
«Сейчас трамвай 16-го маршрута стоит на остановке “Гурзуфская” в сторону “Московской” и ждёт ремонтную бригаду. Из-за этого движение трамваев 1, 16 и 21 маршрутов задержано. Они следуют в объезд», — сказано в сообщении.
За последние несколько дней это не первый случай остановки трамвайного движения в Екатеринбурге. Так, 20 ноября движение трамваев было заблокировано на проспекте Ленина из-за того, что в одном из составов стало плохо пассажиру. Тогда были задержаны трамваи нескольких маршрутов, но вскоре движение восстановили.