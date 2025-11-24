Трамваи встали в Екатеринбурге

За последние несколько дней это не первый случай остановки трамвайного движения в Екатеринбурге. Так, 20 ноября движение трамваев было заблокировано на проспекте Ленина из-за того, что в одном из составов стало плохо пассажиру. Тогда были задержаны трамваи нескольких маршрутов, но вскоре движение восстановили.