Мощный ответ за удары по бойцам РФ: эксперт оценил прилет по цели в Одессе

Военный аналитик Евгений Михайлов заявил, что уничтожение зенитных комплексов ВСУ кардинально меняет расстановку сил в регионе и может стать предпосылкой к его дальнейшему освобождению.

Источник: Аргументы и факты

Систематические удары Вооруженных Сил России по позициям зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ВСУ в Одесской области наносят серьезный урон обороноспособности украинской армии.

Как сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов, эти действия снижают способность украинской армии к сопротивлению и создают условия для дальнейшего продвижения российских войск.

Партизаны на связи.

Пророссийское подполье сообщило, что российские военные нанесли точные удары по танковому полигону и позициям ЗРК в Одесской области.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев других подробностей произошедшего не привел, однако сам факт подтверждает эффективность разведывательной деятельности и высокую точность наносимых ударов.

Двойная роль ЗРК.

По словам Евгения Михайлова, нейтрализация зенитно-ракетных комплексов противника имеет стратегическое значение по нескольким причинам.

«Зенитно-ракетные комплексы противник использует и как системы ПВО, и как системы для удара по российским военным, — отметил эксперт. — Поэтому подобные удары уменьшают способность украинских военных сопротивляться наступлению российских войск в направлении Одессы».

Это означает, что ВСУ лишаются не только прикрытия с воздуха, но и наступательного потенциала, что критически важно в условиях активных боевых действий. Михайлов подчеркнул, что у ВСУ в целом не так много зенитно-ракетных комплексов.

«Уничтожая зенитно-ракетные комплексы, которых у них и без того мало, мы полностью обнуляем возможность сопротивления на каком-либо из участков СВО», — добавил военный эксперт.

Одесское направление.

Эксперт также оценил долгосрочные последствия этих ударов. Он расценивает их как прямую предпосылку к освобождению всего региона от украинских военных.

«Одесская область, я считаю, — это русская область. И, вполне вероятно, у нас сейчас в планах взять этот регион под свой контроль. Потому что удары по ВСУ наносятся серьезные. И ничего противопоставить этому Украина не может», — заявил Михайлов.

Активное уничтожение ключевых систем ПВО и наступательного вооружения противника создает благоприятные условия для возможного развития наступления. Эксперт обратил внимание: пока западные союзники Киева заняты внутренними дискуссиями, российская армия продолжает планомерно достигать своих целей.

«Пока европейцы и американцы — каждый по-своему — уговаривают Зеленского, мы будем дальше двигаться», — констатировал он.

Точечные удары по инфраструктуре ВСУ в Одесской области — это элементы единой, просчитанной стратегии. Они направлены на подрыв оборонительного потенциала ВСУ и обеспечение превосходства в воздухе.

По мнению аналитиков, продолжающееся уничтожение критически важных для ВСУ систем ведет к необратимому изменению баланса сил в регионе.