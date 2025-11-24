Систематические удары Вооруженных Сил России по позициям зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ВСУ в Одесской области наносят серьезный урон обороноспособности украинской армии.
Как сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов, эти действия снижают способность украинской армии к сопротивлению и создают условия для дальнейшего продвижения российских войск.
Партизаны на связи.
Пророссийское подполье сообщило, что российские военные нанесли точные удары по танковому полигону и позициям ЗРК в Одесской области.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев других подробностей произошедшего не привел, однако сам факт подтверждает эффективность разведывательной деятельности и высокую точность наносимых ударов.
Двойная роль ЗРК.
По словам Евгения Михайлова, нейтрализация зенитно-ракетных комплексов противника имеет стратегическое значение по нескольким причинам.
«Зенитно-ракетные комплексы противник использует и как системы ПВО, и как системы для удара по российским военным, — отметил эксперт. — Поэтому подобные удары уменьшают способность украинских военных сопротивляться наступлению российских войск в направлении Одессы».
Это означает, что ВСУ лишаются не только прикрытия с воздуха, но и наступательного потенциала, что критически важно в условиях активных боевых действий. Михайлов подчеркнул, что у ВСУ в целом не так много зенитно-ракетных комплексов.
«Уничтожая зенитно-ракетные комплексы, которых у них и без того мало, мы полностью обнуляем возможность сопротивления на каком-либо из участков СВО», — добавил военный эксперт.
Одесское направление.
Эксперт также оценил долгосрочные последствия этих ударов. Он расценивает их как прямую предпосылку к освобождению всего региона от украинских военных.
«Одесская область, я считаю, — это русская область. И, вполне вероятно, у нас сейчас в планах взять этот регион под свой контроль. Потому что удары по ВСУ наносятся серьезные. И ничего противопоставить этому Украина не может», — заявил Михайлов.
Активное уничтожение ключевых систем ПВО и наступательного вооружения противника создает благоприятные условия для возможного развития наступления. Эксперт обратил внимание: пока западные союзники Киева заняты внутренними дискуссиями, российская армия продолжает планомерно достигать своих целей.
«Пока европейцы и американцы — каждый по-своему — уговаривают Зеленского, мы будем дальше двигаться», — констатировал он.
Точечные удары по инфраструктуре ВСУ в Одесской области — это элементы единой, просчитанной стратегии. Они направлены на подрыв оборонительного потенциала ВСУ и обеспечение превосходства в воздухе.
По мнению аналитиков, продолжающееся уничтожение критически важных для ВСУ систем ведет к необратимому изменению баланса сил в регионе.