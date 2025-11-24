В Индии может появиться оплата картами «Мир»: что известно

В ходе декабрьских переговоров между Россией и Индией на высшем уровне одной из тем станет внедрение российских платежных карт «Мир» на территории Индии. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Это, конечно, способствовало бы большему притоку российских туристов в Индию, помогло бы им ориентироваться в стране и приобретать те услуги, которые им предоставляют наши индийские друзья… Конечно, эта тема будет обсуждаться», — сказал Руденко.
Как накануне заявил помощник лидера РФ Юрий Ушаков, предстоящий визит президента Владимира Путина в Индию будет «сверхбольшим».
Ранее в Финляндии задумались об открытии границ с Россией. Так, премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо допустил подобное событие в обозримом будущем.