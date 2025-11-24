Раскрыто, как семья Брюса Уиллиса готовится к будущей смерти актёра

Супруга актёра отмечает, что одна из главных задач — подготовить к происходящему их дочерей 13 и 11 лет. Дети пытаются привыкнуть к ежедневным переменам в состоянии отца. Хемминг говорит, что рассказывает им о болезни, но не поднимает тему смерти. Девочек больше беспокоит то, что происходит в их жизни сейчас. В то же время мать уже составила план, который должен облегчить им дальнейшую адаптацию.