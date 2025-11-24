В Омске закрывается бургерная Hamburguesa на Лермонтова

В сообщении говорится, что проект завершает работу по решению владельцев: прощание — и с площадкой, и с фирменными позициями меню — назначено на 30 ноября. Hamburguesa открылась в феврале этого года, делала ставку на «мексиканский» акцент: помимо бургеров стоимостью примерно 550−880 рублей, гостям предлагали тако, супы, салаты и десерты.