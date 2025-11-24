Ричмонд
В Омске закрывается бургерная Hamburguesa на Лермонтова

Последний рабочий день — 30 ноября. Бургерная в мексиканском стиле проработала в городе с февраля.

Источник: Om1 Омск

В Омске на одну бургерную станет меньше: команда Hamburguesa объявила в соцсетях о закрытии заведения на Лермонтова, 4. Текущая неделя для ресторана — финальная.

В сообщении говорится, что проект завершает работу по решению владельцев: прощание — и с площадкой, и с фирменными позициями меню — назначено на 30 ноября. Hamburguesa открылась в феврале этого года, делала ставку на «мексиканский» акцент: помимо бургеров стоимостью примерно 550−880 рублей, гостям предлагали тако, супы, салаты и десерты.

Локация ресторана — в окружении популярных точек общепита: неподалёку работают «ФедяДичь», «Колчакъ», «Глобус» и кофейня Skuratov.

О причинах закрытия команда не сообщила, отметив лишь, что «главу приходится завершить». Для постоянных гостей эта неделя — последняя возможность заглянуть в Hamburguesa по привычному адресу.