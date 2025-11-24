Life.ru узнал, как чёрная дыра подписок забирает деньги из кошельков россиян

Кстати, немалые финансовые расходы предстоят ещё и в канун Нового года. Это не только подарки, но и новогодний стол. Планирование новогоднего меню — один из основных организационных шагов. Если подойти к праздничным закупкам стратегически, то можно сократить расходы без ущерба разнообразию блюд. Как закупка продуктов на Новый год в два этапа экономит бюджет, читайте в материале Life.ru.