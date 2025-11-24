В Кургане нашли омбудсмена, уволили статусную чиновницу и поставили БМП у аэропорта: топ новостей недели

Прошедшая неделя в регионе была богата на громкие события. На пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области нашли кандидатуру Сергея Штырля. Он работал в сфере охраны и безопасности. В это же время уволили по статье замглавы по соцвопросам в Юргамышском округе. А у аэропорта имени Илизарова в Кургане поставили легендарную БМП. Новый памятник уже пообещал улучшить сам губернатор области. Об этих и других резонансных новостях за неделю с 17 по 23 ноября — в материале URA.RU.