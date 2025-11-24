Мигрантам запретят работать курьерами, в пристрое «Магнита» произошел взрыв: семь событий недели в ХМАО

На минувшей неделе губернатор округа Руслан Кухарук провел большую пресс-конференцию, где заявил, что с 2026 года мигрантам в округе запретят работать еще в пяти сферах, в том числе и курьерами. Также очередной пожар произошел в Сургуте. Здесь в пристроенной к магазину «Магнит» пекарне взорвался газовый баллон и все здание охватил пожар. Об этих и других событиях недели в ХМАО — в материале URA.RU.