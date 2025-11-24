Безвизовый режим сказался на турпотоке РФ и Китая: сколько раз россияне посетили КНР

С 15 сентября Китай отменил визовый режим для россиян. Это положительно сказалось на взаимном туристическом потоке стран. За 2025 год показатели выросли на 30%. Об этом уведомил зампред Совета Федерации Николай Журавлев во время Российско-Китайского форума предпринимателей.
По его данным, к концу декабря взаимный туристический поток России и Китая достигнет 3,5 миллиона поездок. Москва поблагодарила Пекин за инициативу с безвизовым режимом для граждан РФ. Зеркальный ответ будет, заверил замглавы СФ.
«Китай и Россия обладают уникальным туристическим потенциалом. В прошлом году среди иностранных туристов, посетивших Россию, именно гости из Китая стали самыми многочисленными», — рассказал Николай Журавлев.
Главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов подчеркнул, что Пекин остается ключевым партнером России. При этом он продолжает действовать исключительно в рамках своих интересов.