Безвизовый режим сказался на турпотоке РФ и Китая: сколько раз россияне посетили КНР

С 15 сентября Китай отменил визовый режим для россиян. Это положительно сказалось на взаимном туристическом потоке стран. За 2025 год показатели выросли на 30%. Об этом уведомил зампред Совета Федерации Николай Журавлев во время Российско-Китайского форума предпринимателей.