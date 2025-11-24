Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели Уфы эвакуировали пятерых щенков из-под завалов в заброшенном доме

В Уфе спасатели вызволили щенков из заброшенного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спасатели Управления гражданской защиты провели операцию по спасению пяти щенков из заброшенного дома на улице Хабаровской. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для вызова послужило обращение местной жительницы, которая заметила щенков во дворе и подкармливала их. С наступлением морозов ее обеспокоила судьба животных, и она обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, поскольку самостоятельно извлечь щенков из-под груды завалов уже не могла.

На месте спасатели предприняли попытку разобрать завалы из тумб и шкафов, но не обнаружили там животных. Тогда они с помощью лома вскрыли дощатый настил, под которым и укрывались щенки. Все спасенные животные были переданы заявительнице, которая впоследствии определила их в приют.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.