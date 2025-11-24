Спасатели Уфы эвакуировали пятерых щенков из-под завалов в заброшенном доме

На месте спасатели предприняли попытку разобрать завалы из тумб и шкафов, но не обнаружили там животных. Тогда они с помощью лома вскрыли дощатый настил, под которым и укрывались щенки. Все спасенные животные были переданы заявительнице, которая впоследствии определила их в приют.