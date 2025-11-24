В Ростове выбрали лучшего руководителя управляющей компании

— Эта номинация в конкурсе присутствует уже несколько лет и пользуется заслуженной популярностью, — рассказал председатель жюри, заместитель главы администрации Ростова, Станислав Марченко. — Желающих принять участие в профессиональных соревнованиях достаточно, в итоге сегодня на сцену выйдут лучшие управляющие компании. Судить мы будем строго, но справедливо. Всем удачи!
Конкурсные задания состояли из четырех этапов: традиционная визитная карточка, модный КВИЗ, профессиональное тестирование и интеллектуальная «Своя игра».
Визитная карточка — это возможность рассказать о себе, принципах работы управляющих компаний, достижениях и планах на будущее. Самым креативным оказалась представитель Кировского района — вместе с ней на сцену вышли известные ростовские купцы — братья Парамоновы.
КВИЗ стал проверкой руководителей УК на сообразительность, умение работать в команде, договариваться с коллегами, неординарность мышления и наличие чувства юмора. Ведь в сфере ЖКХ случаются такие неожиданные ситуации, что без иронии никак не обойтись!
Тестирование — проверка профессиональных знаний. Из предложенных вариантов ответов нужно было выбрать единственно правильный.
«Своя игра» дала возможность руководителям УК проявить эрудицию и продемонстрировать высокий интеллектуальный уровень. Спектр заданий — ситуации из реальной жизни управляющих компаний: санитарное состояние, благоустройство, закон и порядок, работа с ресурсно-снабжающими организациями, ремонт многоквартирных домов.
Жюри непросто было решить, кто достоен главного приза — все участники отлично справились с поставленными задачами. В итоге первое место занял Сакеллариус Игорь Владимирович, ООО «Управляющая организация Санторини» (Ворошиловский район), второе — Соловьев Павел Андреевич, ООО’УК Возрождение ЖКХ«(Первомайский район), третье — Воронкина Ирина Николаевна, ООО “Региональный центр управления многоквартирным жилищным фондом”, (Кировский район).
— Спасибо за оценку нашей деятельности, — сказала Ирина Николаевна. — мы работаем для людей. За десять лет мы накопили огромный опыт и умело применяем знания для управления более 100 домами. И не простыми, а с историей. И мы стремимся не только создавать комфорт для жителей, но и сохранять культурное и историческое наследие нашего любимого города.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.