Наследников будут извещать о кредитах умерших россиян

С 24 ноября 2025 года россиян будут извещать о кредитах и долгах умерших родственников до вступления в наследство. Вступили в силу регламентирующие это изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
По закону, наследуется не только имущество, но и долги. Теперь в течение трех дней после открытия наследственного дела нотариусы должны сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй и затем информировать наследников о наличии задолженностей. Прежде о кредитах узнавали через полгода, уже вступив в наследство — сейчас появится возможность выбирать, вступать в наследство или отказаться от него.
— Теперь граждане больше не окажутся в ситуации, когда вместе с имуществом на них неожиданно переходят огромные долги, порой превышающие стоимость наследственной массы, — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
По данным Банка России, на конец прошлого года средняя задолженность россиянина по кредитам составила 1,1 миллиона рублей.