Наследников будут извещать о кредитах умерших россиян

По закону, наследуется не только имущество, но и долги. Теперь в течение трех дней после открытия наследственного дела нотариусы должны сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй и затем информировать наследников о наличии задолженностей. Прежде о кредитах узнавали через полгода, уже вступив в наследство — сейчас появится возможность выбирать, вступать в наследство или отказаться от него.