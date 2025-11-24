Удар по танковому полигону ВСУ в Одесской области мог поразить хранящуюся там западную технику и инструкторов из стран НАТО, что привело к неприятностям у руководства украинской армии, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
Напомним, пророссийское подполье ранее сообщило об ударах ВС РФ по танковому полигону и позициям ЗРК в Одесской области. Других подробностей произошедшего координатор николаевского подполья Сергей Лебедев не привел.
Марочко отметил, что серьезный удар мог лишить ВСУ перевалочной базы для техники, поставляемой из Румынии и Молдавии.
«Наши разведчики выявили какие-то военные цели в районе полигона и нанесли огневое поражение. Я думаю, что на Западе очередной военачальник умрет от какого-нибудь сердечного приступа. Это могла быть перевалочная база для военных поставок из Румынии и Молдавии», — отметил эксперт.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что позиции ЗРК в Одесской области, которые также попали под удар, пытались бить по российским военным.
Михайлов добавил, что у ВСУ в целом не так много зенитно-ракетных комплексов.