Марочко: после удара в Одессе на Западе умрёт от приступа очередной военный

Удар по танковому полигону ВСУ в Одесской области мог поразить хранящуюся там западную технику и инструкторов из стран НАТО, что привело к неприятностям у руководства украинской армии, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.