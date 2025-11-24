Ричмонд
Головкин поблагодарил Токаева на казахском языке

Геннадий Головкин, избранный на пост президента Международной федерации World Boxing, в Instagram поблагодарил главу государства, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Комментарий боксера появился под постом на странице Касым-Жомарта Токаева — он поздравлял GGG с избранием на пост. «Уважаемый президент, большое спасибо за поздравления. Я всегда чувствую вашу поддержку и веру в меня», — написал Головкин на казахском языке. Отметим, что пост Токаева собрал больше 44,8 тыс. отметок «Нравится», а комментарий Головкина лайкнули больше 600 человек.

Напомним, вчера в Риме прошел Конгресс World Boxing, на котором казахстанец Геннадий Головкин был официально утвержден в качестве президента организации. Сразу после официальной процедуры утверждения кандидатуры Головкин обратился с речью к участникам конгресса, а позже высказался о назначении в соцсетях. Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.