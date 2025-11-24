Стало известно, как правильно нужно утилизировать лекарства в РФ

Для организаций порядок гораздо строже. Медицинские и фармацевтические учреждения обязаны полностью изымать просроченные препараты из оборота и передавать их на уничтожение лицензированным предприятиям. Выбрасывать такие отходы вместе с обычными коммунальными запрещено. Нарушение требований по обращению с медицинскими отходами может привести к серьёзным штрафам и проблемам с лицензированием.