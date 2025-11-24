Операторы связи напомнили об ограничениях мобильного интернета: к каким ресурсам сохранился доступ

Российские операторы связи предупредили абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета. При этом подчеркивается, что сервисы из «белого списка» будут работать, сообщает РИА Новости.
Так в МТС отмечают, что в компании делали так, чтобы привычные цифровые сервисы (Госуслуги, такси и другие), работали. Кроме того, доступны обычные звонки и СМС.
Т2 уведомила абонентов, что, по независящим от оператора причинам возможно ограничение мобильного интернета. В компании также напомнили, что востребованные онлайн-сервисы остаются доступными.
В начале сентября напомним, Минцифры представил «белый список» ресурсов, которые будут доступны даже при отключении мобильного интернета. Он был сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов. Среди них соцсети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, свободный доступ обеспечат к порталу госуслуг, сайтам президента и правительства.
А в середине ноября список был обновлен. В него вошли официальные сайты государственных органов, включая Госдуму, федеральные министерства, ведомства, Генпрокуратуру и региональные правительства.
Также доступ сохранится к порталу «Почты России», сервисам Альфа-банка, системе цифровой маркировки «Честный знак» и ряду крупных СМИ — «Комсомольской правде», РБК, РИА «Новости», «Газете.ру», «Ленте.ру» и Rambler.
Напомним, в России начали обсуждать правила отключения мобильного интернета с лета этого года. Минцифры и бизнес задались вопросом, как сократить случаи отключения интернета. На начальной стадии взаимодействия между государством и бизнесом рассматривалась идея создания единого центра, который станет своего рода «единым окном» для подачи заявок от всех заинтересованных сторон.
Кроме того, в России объяснили, что, говоря об ограничении мобильного интернета, уместнее говорить о деградации, то есть не полном отключении интернета, а понижение уровня. В текущих реалиях оно является одним из методов противодействия угрозам, которые связаны с беспилотными летательными объектами. Когда мы временно снижаем уровень сигнала, оператор дрона не может им управлять.