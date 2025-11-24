Операторы связи напомнили об ограничениях мобильного интернета: к каким ресурсам сохранился доступ

Кроме того, в России объяснили, что, говоря об ограничении мобильного интернета, уместнее говорить о деградации, то есть не полном отключении интернета, а понижение уровня. В текущих реалиях оно является одним из методов противодействия угрозам, которые связаны с беспилотными летательными объектами. Когда мы временно снижаем уровень сигнала, оператор дрона не может им управлять.