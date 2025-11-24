Британский экс-премьер Кэмерон сообщил, что у него выявили рак простаты

Супруга принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон впервые появилась на крупном мероприятии после пройденного курса химиотерапии. Об этом 9 ноября сообщило издание Daily Mail. Она выглядела бодрой и была одета в черное платье. Также на этом мероприятии присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее врачи тоже обнаружили онкологическое заболевание.