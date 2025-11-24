Ричмонд
Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Огневой удар пришёлся по точкам размещения личного состава.

Источник: Аргументы и факты

Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» из состава гвардейского артиллерийского соединения ВДВ поразил объекты украинских сил в Запорожской области, сообщили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, огневой удар пришёлся по точкам размещения личного состава, а также по площадкам, где размещались средства управления и запуска беспилотников в одном из населённых пунктов южнее Запорожья. В этом районе продолжают наступательные действия подразделения группировки «Днепр».

Наведение и подтверждение результатов осуществлялись с использованием беспилотников. Их экипажи передавали данные о попаданиях и последствиях удара в режиме реального времени на командный пункт артиллерии, что обеспечило точность выполнения задачи.

Ранее российские военные на красноармейском направлении поразили танк, живую силу и пункт управления беспилотниками украинских формирований.

