Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» из состава гвардейского артиллерийского соединения ВДВ поразил объекты украинских сил в Запорожской области, сообщили в российском военном ведомстве.
По данным министерства, огневой удар пришёлся по точкам размещения личного состава, а также по площадкам, где размещались средства управления и запуска беспилотников в одном из населённых пунктов южнее Запорожья. В этом районе продолжают наступательные действия подразделения группировки «Днепр».
Наведение и подтверждение результатов осуществлялись с использованием беспилотников. Их экипажи передавали данные о попаданиях и последствиях удара в режиме реального времени на командный пункт артиллерии, что обеспечило точность выполнения задачи.
Ранее российские военные на красноармейском направлении поразили танк, живую силу и пункт управления беспилотниками украинских формирований.