Новосибирцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до декабря

Среди налогов, которые следует погасить жителям Новосибирска, транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Первый вид налога платят владельцы автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров и других транспортных средств, второй — собственники земельных участков, третий — владельцы квартир, домов, гаражей, дач и других объектов недвижимости.