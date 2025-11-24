Новосибирцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до декабря

Среди налогов, которые следует погасить жителям Новосибирска, транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Первый вид налога платят владельцы автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров и других транспортных средств, второй — собственники земельных участков, третий — владельцы квартир, домов, гаражей, дач и других объектов недвижимости.
Налоговые уведомления для уплаты уже направлены гражданам. Их можно получить несколькими способами:
1. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Это самый удобный и быстрый способ, позволяющий не только просмотреть начисления, но и сразу оплатить налоги онлайн.
2. Почтой России — заказными письмами (для тех, кто не подключен к личному кабинету).
3. В любом отделении МФЦ.
Оплатить налоги также можно несколькими способами: онлайн через сервисы на сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика, через банки и банковские терминалы, в отделениях Почты России.
Налоговая служба настоятельно рекомендует не откладывать уплату налогов на последний момент, чтобы избежать возможных технических сложностей и гарантировать своевременное поступление средств.