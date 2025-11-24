Ричмонд
В Новосибирске фуры заблокировали выезд со стороны Берёзок

Сегодня, по информации читателя Сиб.фм, выезд со стороны Берёзок в Новосибирске заблокировали грузовые автомобили, это мешает школьным автобусам забрать детей.

Источник: Сиб.фм

Из-за пробки на Школьной улице второй рейс школьного автобуса не сможет своевременно забрать детей из Берёзок. В Центральном и Северном районах движение пока остаётся без изменений, если улица не встанет.

Читатель Сиб.фм прислал фото с места происшествия и отметил, что движение затруднено крупными грузовыми автомобилями, которые перекрыли выезд. Водителей и родителей просят быть внимательными и учитывать возможные задержки в пути.

Раннее Сиб. Фм писали, что буксующие фуры перекрыли выезд из поселка Садовый.