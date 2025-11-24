«Щас», «грит» и другие сокращения: как изменится речь через 25 лет

Россияне в целях экономии времени стали сокращать привычные слуху слова. Теперь в речи появились «щас» и «грит» вместо «сейчас» и «говорит». Тенденция продолжит развитие и дальше. Через 25 лет россияне будут говорить еще быстрее, сообщила кандидат филологических наук и главред «Грамоты.ру» Ксения Киселева в беседе с РИА Новости.