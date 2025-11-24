«Щас», «грит» и другие сокращения: как изменится речь через 25 лет

Россияне в целях экономии времени стали сокращать привычные слуху слова. Теперь в речи появились «щас» и «грит» вместо «сейчас» и «говорит». Тенденция продолжит развитие и дальше. Через 25 лет россияне будут говорить еще быстрее, сообщила кандидат филологических наук и главред «Грамоты.ру» Ксения Киселева в беседе с РИА Новости.
Филолог уточнила, что граждане уже говорят куда быстрее, чем люди сто лет назад. Она привела в пример теле- и радиопередачи. В таких материалах это особенно слышно.
«Таких слов очень много, они сжимаются и, соответственно, помогают нам экономить время. Как прогнозируют фонестисты (специалисты по фонетике), таких слов в речи будет становиться все больше», — уточнила Ксения Киселева.
