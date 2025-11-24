Ричмонд
«Пробки и аварии»: омские автомобильные дороги превратились в каток

Жители города не могут добраться на работу вовремя из-за случившейся погодной аномалии.

Источник: Комсомольская правда

Наивысшей степенью загруженности основных магистралей отметилось утро 24 ноября в Омске. Судя по онлайн-картам, пробки на главных улицах города составляют максимальный показатель — 10 баллов.

Ночной дождь и утренний мороз сковал автомобильное движение на улицах Омска. Судя по онлайн-картам, автомобильные заторы сковали Ленинградский мост, подъезд к мосту им. 60 лет ВЛКСМ, а также проспект Мира, проспект Маркса и улицу Красный Путь (в сторону центра). Сильный гололед провоцирует аварии. Сразу пять автомобилей столкнулись на улице Красный Путь, между остановками «Аграрный университет» и «Телецентр».