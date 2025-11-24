В Омске отменили оправдательный приговор экс-директору цирка

По версии следствия, с января 2014 года по октябрь 2021 года экс-директор заключала фиктивные договоры аренды автомобилей, принадлежащих ей и её родственникам, а также соглашения на оказание рекламных услуг, которые не имели экономической целесообразности. Кроме того, предполагается, что она фиктивно трудоустроила в цирк своего бывшего мужа и домработницу, которые не выполняли никаких обязанностей.