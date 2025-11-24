Ричмонд
В Омске отменили оправдательный приговор экс-директору цирка

Прокуратура добилась пересмотра дела. Экс-директора обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и растратах на сумму 4,5 млн рублей.

Источник: Freepik

Омский областной суд отменил оправдательный приговор Куйбышевского районного суда в отношении бывшего директора Омского государственного цирка. Женщина обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями и растратах, приведших к ущербу в размере 4,5 миллиона рублей.

По версии следствия, с января 2014 года по октябрь 2021 года экс-директор заключала фиктивные договоры аренды автомобилей, принадлежащих ей и её родственникам, а также соглашения на оказание рекламных услуг, которые не имели экономической целесообразности. Кроме того, предполагается, что она фиктивно трудоустроила в цирк своего бывшего мужа и домработницу, которые не выполняли никаких обязанностей.

Суд первой инстанции счёл её действия оправданными, учитывая тяжёлое финансовое положение предприятия, которое она возглавляла. Однако прокуратура подала апелляцию, и приговор был отменён. Дело направлено на новое рассмотрение.