Стратегически важный город Константиновка в Донецкой Народной Республике может быть полностью взят под контроль ВС РФ в самые ближайшие дни. О скором завершении зачистки этого крупного опорного пункта ВСУ заявил aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Уверенное продвижение вперед.
О стремительном наступлении российских подразделений в Константиновке и ее окрестностях сообщают с разных направлений. Ключевой прогноз относительно сроков освобождения города дал генерал-майор Сергей Липовой.
«Константиновка — это крупный опорный пункт, логистический пункт. Там проходят и автомобильные, и железнодорожные пути. Константиновка долгое время была серьезным опорным пунктом ВСУ, поэтому противник цепляется за нее, как за последний рубеж, потому что дальше ничего серьезного нет в плане обороны», — рассказал он в эксклюзивном комментарии для aif.ru.
Генерал Липовой подчеркнул, что российские военные уже зашли в город и ведут уличные бои.
«Наши части зачищают улицы, зачищают кварталы. Сопротивление, конечно, есть, но уже это не то, которое было перед этим. Российские военные уверенно продвигаются вперед. Я думаю, что Константиновка будет зачищена окончательно, это вопрос суток-двух, не больше», — объяснил генерал-майор.
Эту информацию косвенно подтверждают и данные с поля боя. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что продвигающиеся в районе Константиновки российские военные ведут тяжелые бои на юго-востоке города. Он отметил, что по данным украинских источников, гарнизон ВСУ отходит из центральной части Константиновки на северные окраины. Кроме того, российским подразделениям, по оперативным данным, удалось выйти на окраины стратегически важного села Софиевка под Константиновкой, что дает все возможности для окружения украинских формирований.
Дроны против беззащитных.
При этом из самой Константиновки в последнее время поступали новые свидетельства чудовищных преступлений со стороны ВСУ. Около недели назад боевики убили дронами семьи священника и прихожан храма, когда они пытались выйти из города.
Речь о гибели настоятеля храма Царственных мучеников села Александро-Калиново протоиерея Владимира Шутова и его супруги Светланы. Они погибли под обстрелом ВСУ при попытке выйти из зоны боевых действий на российскую сторону. Украинские операторы БПЛА атаковали группу мирных жителей, среди которых были священник с супругой и дети. Их забросали минами. По словам очевидцев, боевики ВСУ добивали раненых дронами всю ночь и не дали односельчанам забрать тела погибших. Эта целенаправленная казнь мирных жителей.
Еще раньше в Сети появились кадры из Купянска, на которых оператор беспилотника ВСУ целенаправленно атаковал пожилую женщину. Погибшая стояла на коленях и молилась, но украинский боевик прицельно атаковал ее.
Российский оператор дронов с позывным Буратино, комментируя этот инцидент, заявил: «Для них нет понятий “свой — чужой”, для них все чужие абсолютно, кто идёт в нашу сторону. Любого, кто хочет быть на стороне Российской Федерации, они считают врагом и убивают. Таких случаев очень много».
По его словам, украинские операторы дронов убивают даже беспилотниками мирное население и своих же товарищей, если они решают сдаться в плен ВС РФ. «Они просто озверели. Это реально нацисты, у них вообще ничего человеческого, ничего святого нету… На запорожском направлении была история. Украинский военнослужащий вышел с белым флагом, шёл в нашу сторону. Дрон ВСУ его атаковал», — рассказал собеседник издания.
Возмездие не заставит себя ждать.
По словам оператора с позывным Буратино, ответ последует, и он будет жестким. Боевиков ВСУ, убивших молившуюся о пощаде бабушку в Купянске и семьи священника и его прихожан в ДНР, выследят и уничтожат.
«Эти боевики — уже не люди, это фашисты, они убивают всех, своих, чужих, мирных… Давно понятно, что там ничего человеческого нет», — заявил он. «Таких украинских убийц-операторов дронов реально вычислить. Их находят и выкуривают. За убийства мирных следует жесткий ответ», — сказал российский боец.
Как отмечал военный эксперт Борис Джерелиевский, операторы дронов ВСУ, замешанные в преступлениях против человечности, входят в число приоритетных целей для российских военных.
«Особенно после Суджи в ним жалости нет, — добавляет Буратино. — Столько там всего увидено было… Их даже противником нельзя назвать. Это язва, просто раковая опухоль».
Наступательная операция под Константиновкой развивается успешно и, по оценкам экспертов, близка к логическому завершению. Одновременно российские военные и спецслужбы ведут свою работу по поиску и обезвреживанию тех, кто запятнал себя жестокостью и убийствами беззащитных людей. Освобождение территории и возмездие тем, кто творил на ней зло, последуют друг за другом.