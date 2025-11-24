Последние 24 часа: ультиматум генерала РФ по Константиновке вступил в силу

По его словам, украинские операторы дронов убивают даже беспилотниками мирное население и своих же товарищей, если они решают сдаться в плен ВС РФ. «Они просто озверели. Это реально нацисты, у них вообще ничего человеческого, ничего святого нету… На запорожском направлении была история. Украинский военнослужащий вышел с белым флагом, шёл в нашу сторону. Дрон ВСУ его атаковал», — рассказал собеседник издания.