Ледяной дождь в Москве, водителей призвали пересесть на общественный транспорт

Напомним, что МЧС России распространило официальное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве в период с вечера воскресенья до утра понедельника. Согласно прогнозу Росгидромета, при прохождении тёплого атмосферного фронта ожидается отложение мокрого снега, а в отдельных районах столицы — ледяной дождь и гололёд.