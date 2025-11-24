Ледяной дождь в Москве, водителей призвали пересесть на общественный транспорт

В связи с неблагоприятными погодными условиями Центр организации дорожного движения рекомендовал жителям Москвы в понедельник, 24 ноября, отдать предпочтение общественному транспорту.
По данным местных жителей, в северо-западных районах Подмосковья уже наблюдается образование гололедицы на дорожном полотне из-за ледяного дождя.
Напомним, что МЧС России распространило официальное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве в период с вечера воскресенья до утра понедельника. Согласно прогнозу Росгидромета, при прохождении тёплого атмосферного фронта ожидается отложение мокрого снега, а в отдельных районах столицы — ледяной дождь и гололёд.
Спасатели настоятельно рекомендуют автомобилистам значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких манёвров, включая обгоны и перестроения. Также дана рекомендация парковаться на удалении от деревьев.
