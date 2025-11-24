Синоптики сообщили о пасмурной и дождливой погоде в Москве 24 ноября

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0-плюс 5 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 0−3 градусов тепла.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подтвердил, что температура в течение следующей недели в столице и Подмосковье будет выше нормы и создаст условия для гололедицы; снегопадов не предвидится. По его словам, из-за низкого давления 24 ноября в Москве будет держаться «мрачноватая», облачная погода без прояснений. Осадки ожидаются умеренные.
Кроме того, в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемой гололедицы и налипания мокрого снега на провода и деревья.