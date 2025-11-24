Синоптики сообщили о пасмурной и дождливой погоде в Москве 24 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подтвердил, что температура в течение следующей недели в столице и Подмосковье будет выше нормы и создаст условия для гололедицы; снегопадов не предвидится. По его словам, из-за низкого давления 24 ноября в Москве будет держаться «мрачноватая», облачная погода без прояснений. Осадки ожидаются умеренные.