Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики сообщили о пасмурной и дождливой погоде в Москве 24 ноября

В понедельник, 24 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, утром и днем пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 71% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Максимальная температура воздуха в Москве составит 0-плюс 5 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 0−3 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подтвердил, что температура в течение следующей недели в столице и Подмосковье будет выше нормы и создаст условия для гололедицы; снегопадов не предвидится. По его словам, из-за низкого давления 24 ноября в Москве будет держаться «мрачноватая», облачная погода без прояснений. Осадки ожидаются умеренные.

Кроме того, в городе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемой гололедицы и налипания мокрого снега на провода и деревья.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше