3I/ATLAS пытается долететь до Юпитера: новые данные о комете- «инопланетном корабле»

«Ави Леб — умный человек. Оценивая его заявления, надо учитывать, что ролик на YouTube с просмотром миллион человек приносит доходы 10 тысяч долларов. А у него по 100 миллионов просмотров. Поэтому он просто зарабатывает деньги. Я сильно сомневаюсь, что он сам лично верит в то, что говорит. Во что-то, может быть, и верит, но повторюсь, я почти уверен, что он четко понимает, что он делает. И он в этом плане в кругу ученых стоит, безусловно, особняком», — сказал Богачев в разговоре с aif.ru.