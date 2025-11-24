В Хабаровском крае открывают бесплатные экскурсии на предприятия

Жители и гости Хабаровского края смогут бесплатно посетить мероприятия четвертой Недели промышленного туризма — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект пройдет с 1 по 7 декабря 2025 года. Участникам предложат экскурсии на ведущие предприятия региона, чтобы показать реальное производство и промышленный потенциал края. Организатором выступает Туристский информационный центр при поддержке краевого министерства туризма.
Гости смогут побывать на кондитерском производстве, заводе энергетических установок, нефтеперерабатывающем и горнорудном предприятиях. Тем, кто интересуется творческими профессиями, доступна возможность увидеть закулисье телеканала и мультипликационной студии. Также будут экскурсии в лесопромышленную компанию и сувенирный цех. Для участников старше 18 лет — посещение пивоваренного производства.
В этом году расширена и география мероприятия. Экскурсии пройдут не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Комсомольском районе. В визит-центре «Амурский утес» всю неделю будут показывать видеоролики о развитии промышленного туризма.
Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте habtravel.ru.
Напомним, в апреле 2025 года третья Неделя собрала 170 участников.