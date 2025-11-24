Египту предрекли громкие археологические открытия: какие экспонаты эпохи Рамзеса II могут найти

«В Египте много мест, которые еще прозвучат громко в мировой археологии. Например, в городе Ахмим в провинции Сохаг в Верхнем Египте до сих пор не раскопан грандиозный храм эпохи Рамзеса II, датируемый XIII веком до нашей эры», — рассказал ученый во время лекции в Русском доме в Каире.