Египту предрекли громкие археологические открытия: какие экспонаты эпохи Рамзеса II могут найти

Египтолог Виктор Солкин предсказал, что множество памятников Египта еще станут сенсацией в археологии. В их числе пока не исследованный храм времен Рамзеса II в провинции Сохаг. Об этом ученый рассказал для РИА Новости.
«В Египте много мест, которые еще прозвучат громко в мировой археологии. Например, в городе Ахмим в провинции Сохаг в Верхнем Египте до сих пор не раскопан грандиозный храм эпохи Рамзеса II, датируемый XIII веком до нашей эры», — рассказал ученый во время лекции в Русском доме в Каире.
Как сообщил исследователь, на данном участке обнаружены лежачие колоссальных размеров статуи и стеновые блоки.
Эксперт допустил, что современный мир в значительной степени сформирован под влиянием древнеегипетской культуры.
Несколько лет назад в древнем египетском некрополе Саккара ученые обнаружили 27 древних саркофагов возрастом свыше 2,5 тыс. лет.