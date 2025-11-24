99-летний ветеран Иван Зюба скончался в Волгоградской области

Иван Григорьевич Зюба родился 22 октября 1926 года в селе Салтово в крестьянской семье. В 1943 году в 17-летнем возрасте отправился защищать Родину. Войну прошел на оперативной работе в войсках НКВД. Служил и в тылу, и на передовой. Был ранен. Закончил воевать в Литве, а домой вернулся только в 1950 году. За проявленные мужество и героизм награжден орденами и медалями.