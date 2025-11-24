В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с икрой перед Новым годом

По данным депутатов Государственной Думы ФС РФ, злоумышленники пользуются тем, что всё больше покупателей привыкли делать заказы через сеть и стремятся сэкономить. Фальшивые площадки оформляют так, чтобы создать впечатление легального магазина: размещают фотографии товара, придумывают описание и подключают фиктивные страницы в социальных сетях. Покупатель перечисляет деньги, однако заказ не получает.