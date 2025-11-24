Ричмонд
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с икрой перед Новым годом

Стало известно, что в преддверии Нового года участились случаи обмана при продаже красной икры и морских деликатесов.

Стало известно, что в преддверии Нового года участились случаи обмана при продаже красной икры и морских деликатесов. Мошенники создают поддельные интернет-магазины, ориентируясь на высокий сезонный спрос.

По данным депутатов Государственной Думы ФС РФ, злоумышленники пользуются тем, что всё больше покупателей привыкли делать заказы через сеть и стремятся сэкономить. Фальшивые площадки оформляют так, чтобы создать впечатление легального магазина: размещают фотографии товара, придумывают описание и подключают фиктивные страницы в социальных сетях. Покупатель перечисляет деньги, однако заказ не получает.

Специалисты отмечают, что надёжнее приобретать праздничные продукты в известных торговых сетях и на крупных интернет-площадках. При покупке в незнакомом магазине рекомендуется оплачивать товар только после его получения и не передавать данные банковских карт заранее.

Отдельно указывается на риски покупки деликатесов «на вес» — нарушение условий хранения может сделать продукт опасным.

