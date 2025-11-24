«Рассекречивали документы и делали ложки»: как в 90-е Долинин спасал завод ядерных снарядов в Трехгорном

Александру Долинину, который руководил заводом с февраля 1987 года по ноябрь 2003 года, достался, пожалуй, самый сложный период, отметил в разговоре с URA.RU фотограф Александр Еремин, работавший на заводе с 1974 года, ныне член Совета ветеранов ПСЗ. «Стояла задача не только сохранить завод, но и его социальную инфраструктуру. Удивительно, но в этот период ни один работник не был уволен по сокращению. Люди уходили в бизнес и коммерцию сами, но почти все потом возвращались», — рассказал Александр Еремин.