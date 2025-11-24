В Перми взлетели цены на новогодние салаты

Второе место по дороговизне заняла «Мимоза». Этот салат подорожал на 9% до 500−550 рублей. Больше всего выросли цены на рыбные консервы из сайры или горбуши. Их продают на 15% дороже, чем годом ранее. «Сельд под шубой» выйдет дешевле остальных салатов. В среднем его стоимость — 400−500 рублей, а подорожал он только на 4%. По словам экономиста, умеренное изменение цены произошло из-за стабильности на рынке основных ингредиентов. «Стоимость сельди выросла незначительно, всего на 3%, а такие овощи, как картофель, морковь и свекла, традиционно остаются одними из самых доступных продуктов», — добавила доцент.